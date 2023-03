"Ögey ana" filmindəki Cəmilə obrazı ilə tanınan Sevinc Axundova "Gündən-günə" verilişində qonaq olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, aktrisanın hazırda iki qız övladı var. O bildirib ki, qızlarından birinə filmdəki Cəmilə adını qoyub.

