"Ukrayna indi öz müstəqilliyi uğrunda mübarizənin həlledici mərhələsindədir" - Zelenski

Ukrayna indi öz müstəqilliyi və suverenliyi uğrunda mübarizənin həlledici mərhələsindədir. Ölkəmiz isə şübhəsiz ki, uzunmüddətli təhlükəsizliyə, azadlığa, sülhə nail olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu fikri Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Milli Qvardiyanın Kiyev İnstitutunda zabitlər üçün buraxılış mərasimində çıxışı zamanı söyləyib.

Zelenski qeyd edib ki, Milli Qvardiya dövlətimizin ümumi müdafiə sisteminin əsas elementlərindən birinə çevrilib. Bu da düşmənə Ukraynanı məğlub etməyə imkan vermir.

“Biz indi müstəqilliyimiz, suverenliyimiz, xalqımızın müxtəlif nəsillərinin həyatının məzmununa çevrilən əsrlər boyu davam edən Ukrayna uğrunda mübarizənin həlledici mərhələsindəyik”, - deyə Prezident bildirib.

Dövlət başçısı Ukrayna xalqının uzunmüddətli təhlükəsizlik şəraitində azadlıq və sülh qazanacağına şübhə etmir.

"Biz bu nəticəni və qələbəmizi sürətləndirmək üçün hər şeyi etməliyik. İnanıram ki, sizin hərəkətləriniz bizim ümumi Ukrayna məqsədimizi yaxınlaşdıracaq. Qoy sizin xarakteriniz işğalçıya qarşı mübarizədə öz möhkəmliyini göstərsin", - deyə Zelenski vurğulayıb.

