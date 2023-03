Türkiyəli aktyor İsmail Köksal Engür vəfat edib.

Metbuat.az Türkiyə KİV-nə istinadən xəbər verir ki, 77 yaşlı aktyorun böyrək çatışmazlığından öldüyü bildirilib.

Qeyd edək ki, o, daha çox "Leyla ilə Məcnun", "Zerda" serialları ilə məşhur olub.

