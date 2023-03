Pərviz Şahbazov Berlində "Enerji Keçidi Dialoqu" konfransında iştirak edəcək

Energetika naziri Pərviz Şahbazov martın 28-29-da Almaniyanın paytaxtı Berlində təşkil olunacaq "9-cu Berlin Enerji Keçidi Dialoqu" adlı beynəlxalq konfransda iştirak edəcək.

Bu barədə Metbuat.az-a Energetika Nazirliyindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, P. Şahbazov Almaniyanın federal xarici işlər naziri Annalena Berbok və iqtisadiyyat və iqlim naziri, vitse-kansler Robert Habekin dəvəti ilə Berlinə səfər edib.

Müxtəlif ölkələrdən nazirlərin, beynəlxalq təşkilat və maliyyə institutlarından yüksək səviyyəli nümayəndələrin qatılacağı tədbirdə energetika nazirinin çıxışı və ikitərəfli görüşlərin keçirilməsi nəzərdə tutulur.

