Maliyyə Nazirliyinin Maliyyə Elm-Tədris Mərkəzinə direktor təyin edilib.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, bu, Fuad Nəsirovdur.

O, bundan əvvəl nazirliyin Müasir texnologiyalar və innovasiyalar şöbəsinin müdiri olub, yeni vəzifəsində Mərkəzə müvəqqəti rəhbərlik edən qurumun şöbə müdiri Gülşən Orucovanı əvəzləyib.

