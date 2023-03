Ekologiya və təbii sərvətlər nazirinin keçmiş müavini Firdovsi Əliyevə yeni vəzifə verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, ekologiya və təbii sərvətlər nazirinin müşaviri vəzifəsinə təyin edilib.

Qeyd edək ki, F. Əliyev bu ay Prezident İlham Əliyevin müvafiq sərəncamı ilə nazir müavini vəzifəsindən azad edilib. Onun yerinə nazirliyin Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin rəisi Umayra Tağıyeva təyin edilib.

