Azərbaycan Avtomobil Federasiyasının (AAG) təşkilatçılığı ilə Bakı-Xızı-Şamaxı marşrutu üzrə yolsuzluq avtomobillərinin yürüşü keçirilib.

Metbuat.az Azərbaycan Avtomobil Federasiyasının feysbuk səhifəsinə istinadla xəbər verir ki, yürüş Heydər Əliyev Mərkəzinin qarşısından başlayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.