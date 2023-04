Türkiyənin ilk yerli avtomobili “Togg”dan artıq Türkiyədə istifadə edilməyə başlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial mediada “TOGG”la bağlı yayılan görüntülər maraqla qarşılanıb. Məlumata görə, video “Honda” markalı avtomobilin içindən çəkilib. Sürücü irəlidə gedən “Togg”a çatmağa çalışsa da, müvəffəq olmayıb. Sürücü sürəti 210-a qaldırandan sonra “Togg”a yaxınlaşıb.

