Türkiyənin məşhur “Selvi boylum, al yazmalım” filmində çəkilən uşağın yeni fotoları paylaşılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, filmdə Asya rolunu canlandıran Türkan Şorayın oğlu Səmədi oynayan uşaq sən demə, qız imiş. Səməd rolunu filmdə aktrisa Elif İnci canlandırıb. 49 yaşı olan Elif yeni görünüşü maraqla qarşılanıb.

Qeyd edək ki, film 1977-ci ildə lentə alınıb.

