Xalq artisti Ramiz Novruzun qəbirüstü abidəsi qoyulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı sənətçinin stilist qızı Şəfəq Novruz paylaşım edib. O, atasının məzarından görüntünü instaqramda izləyiciləriylə bölüşüb.

Qeyd edək ki, aktyor bu ilin fevralında vəfat edib.

