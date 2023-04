Azərbaycan mədəniyyətinə ağır itki baş verib.

Mədəniyyət Nazirliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti, Əməkdar incəsənət xadimi, Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrının rejissoru İrana Tofiq qızı Tağızadə bu gün səhər vəfat edib.

Mədəniyyət Nazirliyi mərhumun yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı verir.

Allah rəhmət eləsin!

