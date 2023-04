Xalq artisti Azərpaşa Nemətovla vida mərasiminin vaxtı dəyişdirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Akademik Milli Dram Teatrından bildirilib.

Belə ki, vida mərasimi sabah saat 15:00-da Akademik Milli Dram Teatrında keçiriləcək.

Qeyd edək ki, Xalq artisti bu gün 76 yaşında dünyasını dəyişib.

