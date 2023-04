Xaçmazda faciə - Ər və arvad yanaraq öldü

Fövqəladə Hallar Nazirliyi Xaçmaz baş verən yanğınla bağlı məlumat yayıb.

Nazirlikdən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, Xaçmaz rayonunun Yalama kəndində ümumi sahəsi 150 m² olan birmərtəbəli 5 otaqlı evin yanar konstruksiyaları və ev əşyaları yanıb. Yanğının kəşfiyyatı zamanı 2 nəfərin yanmış meyiti aşkar edilərək aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Yaxınlıqdakı tikililər yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.



Hadisə ilə əlaqədar müvafiq qurumlar tərəfindən təhqiqat aparılır.



09:57

Xaçmazın Yalama kəndində ər və arvadı yaşadıqları evdə yanaraq ölüb.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, kənd sakini 1963-cü il təvəllüdlü Taqverdiyev Aslan Balasultan öğlu və həyat yoldaşı 1965-ci il təvəllüdlü Taqverdiyeva Rumayə Atakişi qızı yaşadıqları fərdi yaşayış evində yanmış halda tapılıblar.

Hadisənin hansı səbəbdən baş verdiyi araşdırılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.