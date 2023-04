İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Əbu-Dabi Limanlar Qrupunun ("AD Ports Group") baş icraçı direktoru Məhəmməd Cuma Əl-Şamisi ilə video formatda görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə nazir "Tviter"də bildirib.

"Görüşdə qurumla ölkəmiz arasında əməkdaşlıq perspektivləri, biznes və investisiya imkanları barədə fikirlərimizi bölüşdük", - deyə o qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.