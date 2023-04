Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov BMT Təhlükəsizlik Şurasının apreldə Nyu-Yorkda keçiriləcək iclasında iştirak etməyə bilər.

Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, buna səbəb ABŞ-ın Sergey Lavrova və Rusiyanın nümayəndə heyətinə viza verməməsidir. Rusiya xarici işlər nazirinin müavini Sergey Ryabkov jurnalistlərə açıqlamasında bildirib ki, Rusiya nümayəndə heyətindən hələ ki heç kimə viza verilməyib.

