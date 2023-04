Sabah hava meteohəssas insanlar üçün narahatlıq yarada bilər.

Bu barədə Metbua.az-a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, aprelin 13-də Abşeron yarımadasında gündüz komfort temperatur şəraiti gözlənilsə də, mülayim gilavar küləyinin üstünlüyü bəzi insanlarda narahatlıq hissi yarada bilər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.