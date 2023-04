Qurbanov anası haqqında: "Nə olardı, iki- üç il də yaşayardı, mən tam başqa cür olardım”

Peşəkar Futbol Liqası (PFL) “Qarabağ”ın baş məşqçisi Qurban Qurbanovun 51 yaşı tamam olması münasibətilə video hazırlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qısa filmdə təcrübəli mütəxəssislə yanaşı, böyük qardaşı Maarif Qurbanov, həmçinin, bir neçə yaxınının fikirlərinə yer verilib.

Qurban Qurbanovun anadan olduğu Zaqatala rayonunun Aşağı Tala kəndində olan PFL əməkdaşları onun həyatı ilə bağlı ailəsinin və qonşularının fikirlərini öyrəniblər.

Eyni zamanda, 51 yaşlı mütəxəssis özü də danışıb. O, ən böyük arzusunun artıq həyata keçdiyini söyləyib: “Son 4-5 ildə məndə bir arzu yaranmışdı ki, “Qarabağ”da olduğum müddətdə torpaqlarımızı geri qaytaraq. Bu həyata keçdikdən sonra yeni arzu haqda fikirləşməmişəm”.

Anasından danışan Qurbanov bunları deyib: "Hər insanda olur yaxın əzizini itirəndə düşünürsən ki, nə olardı, iki il, üç il də yaşayardı, mən tam başqa cür olardım. Biz bu gün nələr etsək də, anamızın haqqını ödəyə bilmərik".

