Byazi AFFA-nın iclasını tərk etdi - Qərar verildi / YENİLƏNİB

Bu gün AFFA İcraiyyə Komitəsinin iclası keçirilib.

Milli assosiasiyadan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, toplantıda Azərbaycan millisinin baş məşqçisi Canni De Byazi tərəfindən AVRO-2024-ün seçmə mərhələsi çərçivəsində Avstriya (1:4) və İsveç (0:5) yığmalarına qarşı keçirilmiş oyunlarla bağlı ətraflı hesabat təqdim olunub.

Hesabat dinlənildikdən sonra İcraiyyə Komitəsinin üzvləri tərəfindən uğursuz nəticələrlə əlaqədar baş məşqçiyə iradlar səsləndirilib, hər iki oyunun ciddi təhlil olunmasının, yol verilmiş səhvlərin gələcək matçlarda təkrarlanmamasının vacibliyi bildirilib.

Eyni zamanda, qeyd olunub ki, yığmaya cəlb olunan futbolçuların millinin oyunlarına daha məsuliyyətlə yanaşması, qarşılaşmalara hazırlıq və oyunlar zamanı vətənpərvərlik hisslərinin yüksək olması və klubların da bu prosesdə qarşılıqlı əməkdaşlıq şəraitində fəaliyyət göstərməsi vacibdir.

İcraiyyə Komitəsinin üzvü, Azərbaycan Futzal Federasiyasının prezidenti Zaur Axundov rəhbərlik etdiyi federasiyanın fəaliyyəti barədə qısa məlumat verib, futzal üzrə milli komandanın heyətinin komplektləşdirilməsi və ölkə çempionatı ilə əlaqədar təkliflər səsləndirib.

İclasın sonunda Klublar Komitəsi tərəfindən İcraiyyə Komitəsinə ünvanlanmış təkliflər barədə məlumat verilib. Müvafiq təkliflərə yaxın günlərdə münasibət bildiriləcəyi qeyd olunub.

