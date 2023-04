“Minsk Qrupunun işi dondurulub”.

Metbuat.az “Sputnik Armenia”ya istinadən xəbər verir ki, ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri, Şimali Makedoniyanın xarici işlər naziri Buyar Osmani ermənistanlı həmkarı Ararat Mirzoyanla birlikdə keçirdiyi brifinqdə deyib.

O bildirib ki, ATƏT təkcə Minsk Qrupundan ibarət deyil:

“Ermənilərlə azərbaycanlılar arasında sülh prosesini dəstəkləmək üçün istifadə oluna biləcək bir çox başqa alətlər və mexanizmlər var”.

