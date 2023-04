Azər Paşa Nemətovu o əvəz edəcək - FOTO

Bu gün Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqı İdarə heyətinin iclası keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İttifaqın feysbuk səhifəsində məlumat paylaşılıb.

Bildirilib ki, iclasda Xalq artisti Azər Paşa Nemətovun xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib, sənətkarın şəxsiyyətindən, sənətindən, Azərbaycan mədəniyyətindəki, o cümlədən teatr sənətindəki əvəzolunmaz yerindən danışılıb. Sonra sədrin vəzifə səlahiyyətlərinin icrası barədə məsələ müzakirə edilib.

İdarə heyəti üzvlərinin yekdil qərarı ilə Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqının növbəti Konfransına qədər İttifaq sədrinin səlahiyyətləri sədr müavini Xalq artisti, Dövlət mükafatı laureatı, "Şöhrət" Ordenli Hacı Məcid oğlu İsmayılova verildi.

