Dövlət Sosial Müdafiə Fondu respublika üzrə aprel ayının pensiya ödənişini yekunlaşdırıb

Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan Metbuat.az-a verilən xəbərə görə, Aprelin 7-də Bakı və Sumqayıt şəhərləri, Abşeron rayonunda, dünən isə ölkəmizin bölgələrində yaşayan şəxslərin aprel ayı üzrə pensiyaları, habelə güzəştli şərtlərlə təyin edilmiş pensiyalar ödənilib.

Vətəndaşlar pensiyalarını bank kartları vasitəsilə müvafiq bankların bankomatlarından əldə edə bilərlər.

