Əməkdar artist Bəsdi Sevdiyevaya ağır itki üz verib.

Metbuat.az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, ifaçının həyat yoldaşı Oqtay dünyasını dəyişib. Mərhumun bir müddətdir səhhətində problem var idi.

O, Türkiyədə müalicə alırdı. Mərhumun cənazəsi sabah Bakıya gətiriləcək.

