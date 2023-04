Bu bürclərdən uzaq olun - Astroloqlardan xəbərdarlıq

Dünyada heç bir insan ideal deyil. Bəzi insanların davranışları bürclərinin xüsusiyyətləri ilə üst-üstə düşmür.

Metbuat.az baku.ws-ə istinadən təhlükəli bürclərin siyahısını təqdim edir:

Şir

Bu bürcün nümayədələri çox səs-küylüdür. Qəddar xarakterə malikdir. Şirin bütün xüsusiyyətlərini özündə əks etdirir. Vəzifəsindən asılı olmayaraq diktator kimi davranır. Lider olmaq istəyir. Qabağına keçənə qalib gəlmək üçün bütün pislikləri edə bilər. Sərt olsa da, özü daim əzizlənmək və diqqət görmək istəyir. Şirlər çox eqoist ola bilirlər.

Oğlaq

Oğlaqlar paxıl və duyğusuz olmaları il məşhurdurlar. Bu bürc altında doğulanlar sosial həyatda təkdir. Bədbin və bir o qədər də ehtiraslıdırlar. Pula, nüfuza çox əhəmiyyət verirlər.

Əqrəb

Əqrəblər çox qısqanc və bir o qədər də paxıl olurlar. Qarşısındakı insanı ruhdan salacaq cümlələr qura bilərlər. Anidən əsəbiləşib, tez sakitləşirlər. Ona etdiyiniz pisliyi heç vaxt unutmur və kinlidir. Sevmədiyi insanların uğursuzluqları onları xoşbəxt edir.

Qoç

Qoçlara gəldikdə isə, başqalarının hisslərinə laqeyd yanaşır və eqoistdirlər. Özlərinə qarşı çox eqoist və düşkün olurlar. Sevmədikləri insanlara qarşı kobud rəftarları ilə tanınırlar.

Dolça

Bu bürcün nümayəndələri çox tərsdir. Özlərini haqlı çıxartmaq və qarşılarındakı insanı inandırmaq üçün hər şeyi edər bilərlər. Daim narahat və utancaq olurlar.

