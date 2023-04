Xəbər verdiyimiz kimi, müğənni Səidə Dadaşova anidən vəziyyəti pisləşdiyi üçün əməliyyat olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçinin hazırkı səhhəti ilə bağlı məlumat əldə etmək üçün Bizim.media-nın əməkdaşı müğənninin həyat yoldaşı Məhəmməd bəylə əlaqə saxlayıb.

O, S.Dadaşovanın vəziyyətini belə şərh edib:

“Səidə xanım dörd saat davam edən ağır əməliyyat keçirdi, ötən gün xəstəxanadan evə buraxıldı. Hazırda özünü yaxşı hiss edir”.

Qeyd edək ki, S.Dadaşova ginekoloji əməliyyat keçirib.

