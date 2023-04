"Amerika hərbçiləri Ukrayna ərazisində hərbi əməliyyatlarda iştirak etmirlər".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri ABŞ Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü Patrik Rayder "Washington Examiner"ə deyib. O qeyd edib ki, ABŞ-ın Ukraynada heç bir əməliyyat qrupu yoxdur.

"Biz Rusiya qoşunlarına qarşı heç bir döyüş əməliyyatı keçirmirik. Məqsədimiz Ukraynanı dəstəkləyərək ölkəni qorumaq və bunun üçün də Kiyevi lazım olan təhlükəsizlik yardımı ilə təmin etməkdir",- deyə Rayder bildirib.

