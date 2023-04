Azərbaycan güləşçisi Hacı Əliyev Xorvatiyanın paytaxtı Zaqrebdə keçirilən Avropa çempionatında finala yüksəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 70 kq-da yarışan idmançımız yarımfinalda moldovalı Vasile Diakondan güclü olub - 4:1 H.Əliyevdən öncə 57 kq çəki dərəcəsində yarışan Əliabbas Rzazadə finala vəsiqə qazanıb.

