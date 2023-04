Putin və Zelenski cəbhə xəttində üz-üzə: Ukrayda lideri cavab verdi

Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski rusiyalı həmkarı Vladimir Putinin ilhaq edilmiş Xerson və Luqanska səfər etməsinə etiraz edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Zelenski Donbas bölgəsində cəbhə xəttinə gedib. Zelenski Donbas bölgəsindəki Avdiyivka şəhərində ukraynalı əsgərlərə baş çəkib. Səfər zamanı Zelenski bölgədəki müharibə vəziyyəti ilə bağlı məlumatları dinləyib və əsgərlərə mükafatlar təqdim edib.

Qeyd edək ki, Putində olduğu kimi, Ukrayna liderinin müharibə dövründəki səfərləri ərazinin tərk edənə qədər elan edilmir.

