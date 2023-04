Ərazisinin 95 faizi səhra olan Səudiyyə xaricdən niyə qum almağa başlayıb? - Qəribə səbəb

Səudiyyə Ərəbistanının əhalisi bir neçə böyük şəhərin yaxınlığında, əsasən sahilyanı ərazilərdə cəmləşib. Krallığın 95 faiz hissəsi isə səhralarla örtülüdür. Bəs Səudiyyə Ərəbistanı niyə 11 min kilometr məsafədə yerləşən Avstraliyadan qum idxal edir?

Metbuat.az xəbər verir ki, bu, krallıqdakı qumun keyfiyyəti ilə əlaqədardır. Məlumata görə, krallıqdakı qumların keyfiyyəti tikinti işləri üçün faydalı deyil. Səhradakı qum minlərlə ildir ki, külək tərəfindən aşınıb və nəticədə çox hamar və incədir. Onun yuvarlaq kənarları var və bir-birinə yaxşı yapışdırıla bilməz.Beton istehsalı üçün çıxıntıları olan çimərlik qumundan istifadə etmək yaxşıdır. Avstraliyada çaylar və okeanlar boyunca qum hasilatı qanunsuzdur.

Sakinlər və siyasətçilər buna kəskin etiraz edirlər. Buna görə Avstraliyada qum sahildən deyil, Avstraliya səhralarından çıxarılır. Çıxarılan bu qum yüksək keyfiyyətlidir. Mərkəzi Avstraliyadakı bu qum keyfiyyətini qoruyub saxlamışdır.

