Azərbaycanda kino strategiyası hazırlanır

Azərbaycan kinosu üçün 2020-2040-cı illəri əhatə edən strategiya hazırlanır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə mədəniyyət naziri Adil Kərimli məlumat verib.

Bakıda keçirilən Kino forumunda çıxış edən nazir deyib ki, tədbirdə müzakirələr əsnasında problemlərin həlli yollarının müəyyən ediləcəyinə ümid edir.

"Ümid edirik ki, forumda səsləndirilən fikirlər, təkliflər həmin strategiyaya öz töhfəsini verəcək", - deyə nazir qeyd edib.

Adil Kərimlinin sözlərinə görə, kino sənəti yaradıcılıq baxımından intibah dövrünə qədəm qoyub və Kino Agentliyinin yaradılması üçün nazirlik aidiyyəti qurumlarla birgə lazımi tədbirlər görüb.

