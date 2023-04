Ukraynada müharibə başlayandan bəri ilk dəfə Kiyevə səfər edən NATO-nun baş katibi Yens Stoltenberq bir sıra toplantılar keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o müharibədə həyatını itirən ukraynalı əsgərlərin xatirəsini ehtiramla yad edib. Ardınca NATO-nun baş katibi şəhər meydanında nümayiş etdirilən Rusiyaya məxsus məhv edilmiş hərbi texnikalara baxış keçirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.