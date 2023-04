Ukraynada ötən gecədən səhərə qədər Kiyev vilayətində hava həyəcanı siqnalları eşidilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Baku TV-nin bu ölkədə olan əməkdaşı Mübariz Aslanov Ukraynadan son məlumatları çatdırıb.

Ukrayna Hava Hücumundan Müdafiə Qüvvələrindən verilən məlumata görə, Rusiya Silahlı Qüvvələri İran dronları ilə Ukrayna ərazisinə kütləvi hücum edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.