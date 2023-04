Azərbaycan əsilli tanınmış rusiyalı bloger Hüseyn Həsənovun bloqlarına Rusiyada qadağa qoyulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, ölkənin Roskomnadzor qurumu blogerin “Twitch”, “Telegram” və “Kick” platformalarındakı hesablarını qadağan edilmiş resurslar siyahısına daxil edib.

Servislərə həmçinin, Rusiya ərazisində hesablara qoşulmanın məhdudlaşdırılması üçün müraciət ünvanlanıb.

