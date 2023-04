Xalq artistinin səhhəti ilə bağlı AÇIQLAMA

Xalq artisti, qarmon ifaçısı Aftandil İsrafilovun vəziyyəti ağır olaraq qalır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə lent.az-a sənətkarın qızı Həcər xanım məlumat verib.

O qeyd edib ki, atasının vəziyyəti sabit ağır olaraq qalmaqdadır. “Heydər Əliyev Fondu onun səhhətini daim nəzarətdə saxlayır. Buna görə Fondun Prezidenti Mehriban Əliyevaya minnətdarıq”, - o bildirib.

Qeyd edək ki, kəskin plevritdən (ağciyərə su yığılması) əziyyət çəkən 81 yaşlı qarmon ifaçısı Aftandil İsrafilov noyabrın əvvəlində və dekabr ayında da xəstəxanaya aparılmış, daha sonra səhhəti normallaşmışdı. O uzun müddətdir xəstəxanada müalicə alır.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.