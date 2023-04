Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan canlı yayımda özünü pis hiss edib.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, Ərdoğan jurnalistlərə müsahibə verərkən qəfil özünü narahat hiss edib və canlı yayım qısa müddətlik dayandırılıb.

Bir müddət sonra isə yenidən müsahibəyə davam edən Ərdoğan iki gündür gərgin təbliğat kampaniyasında olduğunu və bir qədər soyuqladığını bildirib.

