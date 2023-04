Bakıda daha bir sürücü maşını əks istiqamətdə sürərək təhlükəli vəziyyət yaradıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb.

Yolu "protiv" keçən sürücü digər hərəkət iştirakçılarının da həyatını təhlükəyə atıb.

