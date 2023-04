Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Quru Qoşunları Baş Komandanının müavini, general-polkovnik Aleksandr Lentsov Rusiyanın Qarabağda müvəqqəti olaraq yerləşdirilən sülhməramlı kontingentinin komandiri təyin edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat verib.

Qeyd edək ki, buna qədər sülhməramlıların komandanı Andrey Volkov idi.

