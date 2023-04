"Əl-Nəsr" Ronaldo ilə müqaviləni pozur? - "Transferə görə peşmanıq"

“Əl-Nəssr” klubunun prezidenti Musalli Al-Muammar Kriştiano Ronaldonu transfer etdiklərinə görə peşman olduqlarını bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o bildirib ki, Ronaldo gözlənilən uğurlu oyunu sərgiləyə bilmir.

“Həyatımda cəmi 2 dəfə aldadılmışam. Birincisi 3 kabab sifariş verdiyim zaman aldadılmışam. Çünki onda 2-si gəlmişdi. İkincisi isə Kriştiano Ronaldo ilə müqavilə imzaladıq” - klub prezidenti deyib.

Qeyd edək ki, Ronaldo "Əl-Nəsr"lə 2,5 illik müqavilə imzalayıb. Portuqaliya millisinin üzvü illik 200 milyon avro, ümumilikdə isə 500 milyon avro qazanacaq.

