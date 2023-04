Xalq artisti Mələkxanım Eyubovanın gəlini Səadət Nəcəfovanın səhhəti pisləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sənətçinin böyük oğlu Cəfər Nəcəfov məlumat yayıb: "Yoldaşımda böyrək çatışmazlığı yaranıb. Həyatı təhlükəsi var. Heç br təcili tibbi yardım qəbul etmir".

Nəcəfov sonradan qeyd edib ki, Mərkəzi Gömrük Hospitalına gediblər: "Mərkəzi Gömrük Hospitalı qəbul etdi. 2+ qan lazımdır"

Qeyd edək ki, cütlüyün iki övladı var.

