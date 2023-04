Azərbaycanlı Xankəndidə evini satan şəxsə zəng etdi, bu sözləri eşitdi - VİDEO

Dövlət Sərhəd Xidməti tərəfindən Laçın-Xankəndi yolunda sərhəd-keçid məntəqəsi qurulduqdan sonra Qarabağda yaşayan ermənilər vəziyyətin ciddiliyindən tam əmin olublar.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Xankəndidəki “mənbələr” yazırlar.

Özünü separatçı rejimin qondarma “ombudsmanı” kimi təqdim edən şəxs bildirib ki, ermənilərin çox hissəsi ərazidən çıxmağa hazırlaşır.

Artıq Xankəndi və ətraf ərazilərdə yaşayan ermənilər kütləvi şəkildə evlərini satışa çıxarıblar.

Baku TV-nin mövzu ilə bağlı hazırladığı süjeti təqdim edirik:

