Məşhur qazax şairi və ictimai xadimi Oljas Süleymenovun həyat yoldaşı Marqarita Süleymenova vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Sputnik”in Qazaxıstan bürosu məlumat yayıb.

Qeyd olunub ki, Marqarita Süleymenovanın 86 yaşı var idi.

