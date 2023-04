Təbrizdə müğənni Rəhim Şəhriyarinin konsertindən sonra insanlar küçələrə axışaraq anti-hökumət şüarları səsləndiriblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Azad İran” “Telegram” kanalı məlumat yayıb.

Etirazçılar “Azərbaycan var olsun, istəməyən kor olsun!” şüarı ilə həbsdə olan azərbaycanlı fəalların azadlığa buraxılmasını tələb ediblər.

