Gürcüstan Prezideti Salome Zurabişili aksiyanın keçirildiyi Rustaveli prospektinə gəlib.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, Prezidentin əraziyə gəlməsindən sonra Gürcüstan və Aİ himnlərinin səsləndirilməsinə başlanılıb.

On minlərlə etirazçı hazırda parlament binasının qarşısına gəlib, toplananların sayı artmaqdadır.

Aksiya hazırda dinc şəkildə davam edir, əraziyə polis əməkdaşları cəlb olunmayıb.

