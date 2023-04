Zelenski: “Uzaqmənzilli silahlara, aviasiyaya və artilleriyaya ehtiyacımız var”

“Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin uzaqmənzilli silahlara, aviasiyaya, lazımi qədər artilleriyaya və zirehli texnikaya ehtiyacı var, ona görə də belə yardımda heç bir qadağa ola bilməz”.

Metbuat.az “RBC-Ukraina”ya istinadən xəbər verir ki, bunu Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Çexiya Prezidenti Petr Pavel və Slovakiya Prezidenti Zuzana Çaputovanın iştirakı ilə keçirilən mətbuat konfransında deyib.

V.Zelenski qeyd edib ki, Ukrayna üçün hər bir süni məhdudiyyət Rusiya üçün növbəti terror fürsətidir. Onun sözlərinə görə, ukraynalı hərbçiləri müdafiə üçün lazımi hər şeylə təmin etmək tamamilə ədalətli olardı.

Ukraynanın dövlət başçısı vurğulayıb ki, əks-hücuma hazırlaşırlar və bunu hamı bilir, ona görə də sazişlərin təfərrüatlarını açıqlamayacaq.

