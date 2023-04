"Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisinin müqaviləsinin müddəti uzadılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə yarışın rəsmi saytı məlumat yayıb. Bildirilib ki, Qran-pri 2026-cı ilədək keçiriləcək.

Qeyd edək ki, Bakıdakı mərhələ 2016-cı ildən təşkil olunur.

