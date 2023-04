Laçın şəhərinin giriş hissəsindən körpünün sol istiqamətində Həkəri çayında göl hazırlanır. Gölün ətrafı tamamilə abadlaşır, müxtəlif işıqlandırma, istirahət zonaları qurulur.

Metbuat.az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, Laçın üçün ən önəmli olan məsələlərdən biri də çimərliyin yaradılmasıdır. Bu Laçın üçün bir yenilikdir. İnsanların bura cəlb olunması və rahat istirahət etməsi üçün çimərliyin ətrafında əyləncə mərkəzinin yaradılması nəzərdə tutulub.

