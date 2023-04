Xalq artisti Aftandil İsrafilov II Fəxri xiyabanda dəfn olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə Xalq artistinin son mənzilə “Kəmalə” rəqsinin sədaları altında yola salındığı görüntüləri yayılıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

Qeyd edək ki, uzun müddətdir, kəskin plevritdən əziyyət çəkən Xalq artisti dünən vəfat edib.

