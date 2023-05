Görkəmli publisist və siyasi xadim Nəriman Nərimanovla bağlı nadir görüntülər üzə çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, həmin kadrları İctimai TV Rusiya arxivlərindən əldə edib.

Süjeti təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.