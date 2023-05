Təmsilçilərimizin səhnə şousu belə olacaq - FOTOLAR

Azərbaycanı “Avroviziya”da təmsil edən TuralTuranX qardaşları səhnə məşqlərinə başlayıblar.

İTV-dən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, Azərbaycanı bu il “Avroviziya”da təmsil edən Tural və Turan əkiz qardaşları - TuralTuranX artıq müsabiqənin keçirildiyi Liverpul şəhərindədirlər. Əkizlər mayın 9-da 1-ci yarımfinalda çıxış etmək üçün səhnə məşqlərinə başlayıblar.

Xatırladaq ki, onlar 12-ci nömrə altında səhnəyə çıxacaqlar. Müsabiqə İctimai Televiziyanın canlı yayımında təqdim olunacaq.

Qeyd edək ki, “Avroviziya”nın yeni qaydalarına əsasən, müsabiqədə iştirak etməyən ölkələr də bu il səsverməyə qatıla biləcəklər.

