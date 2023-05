Astarada narkotik əməliyyatı - 14 nəfər saxlanıldı

Astara sakininin evindən 8 kiloqramdan artıq narkotik vasitə aşkarlanıb.

DİN-in Mətbuat Xidmətinin Lənkəran regional qrupundan Metbuat.az-a verilən xəbərə görə, Astara Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşlarının daxil olmuş məlumat əsasında keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən rayon sakini Orxan Məmmədov saxlanılıb. Şəxsi axtarış zamanı ondan marixuana aşkarlanaraq götürülüb.

Araşdırmalarla həmin şəxsin narkotik vasitəni əldə etdiyi mənbə də müəyyən edilib və bu istiqamətdə keçirilən əməliyyat tədbirləri nəticəsində Astara rayon sakini Təbriz Mirzəyev saxlanılıb. Keçirilən baxış zamanı onun üzərindən və yaşadığı evin həyətindəki yarımtikilidən 8 kiloqramdan artıq marixuana aşkarlanaraq götürülüb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Qeyd edək ki, təkcə cari ilin ötən dövrü ərzində Astara Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat tədbirləri nəticəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə əlaqəli 57 fakt aşkarlanıb. Həmin faktlar üzrə 14 nəfər barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri, 36 nəfər barəsində isə digər qətimkan tədbirləri seçilib. Qanunsuz dövriyyədən 47 kiloqrama yaxın narkotik vasitə çıxarılıb ki, onun da 20 kiloqramdan artığı güclü təsiredici xassəyə malikdir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.