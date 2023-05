Moskvada PUA-ların havaya qaldırılması qadağan olundu

Bu gündən etibarən Moskvada dövlət orqanlarının qərarları ilə istifadə edilən PUA-lar istisna olmaqla, pilotsuz uçuş aparatlarının istifadəsində qadağa tətbiq edilib.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Moskva meri Sergey Sobyanin bildirib.

“Qərar hüquq-mühafizə orqanlarının işini çətinləşdirə biləcək PUA-lardan icazəsiz istifadənin qarşısını almaq üçün qəbul edilib. Xatırladıram ki, PUA-nın icazəsiz buraxılması cinayətdir və inzibati və cinayət məsuliyyətinə səbəb olur”, - deyə Sobyanin vurğulayıb.

Paytaxt Moskvanın ardınca Moskva vilayətində PUA-lardan istifadə qadağan olunub. Vilayət qubernatorunun müvafiq qərarı ilə PUA-ların uçması üçün icazələrin verilməsi qadağan olunub.

